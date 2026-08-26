Кровавая бойня: двое погибли и 11 человек ранены после забега быков в Мексике

Два человека погибли и 11 ранены после забега быков в Мексике

Национальный праздник в Мексике превратился в кровавое побоище. Разъяренные быки бросались на участников прямо посреди улиц. В традиционном забеге участвовали более 20 животных, каждое весом почти 500 килограммов. В результате два человека погибли, еще 11 получили травмы, девять пострадавших госпитализированы. На кадрах с места событий видно, как быки подбрасывают людей в воздух и сбивают их с ног, пока остальные пытаются спастись за ограждениями.

Забег проводится в Уамантле с 1953 года и считается одной из главных традиций города. В этот раз праздник стал самым трагичным за последние годы: впервые за восемь лет он закончился гибелью участников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не только в Монголии жители решаются подойти к разъяренным животным на безопасное расстояние. Мгновенная карма настигла зрителей традиционного забега быков на севере Испании. Нетерпеливая публика стучала руками по ограждениям, пытаясь как можно сильнее разозлить животное.

Сначала бык выглядел растерянным и измученным, но после того, как один из смельчаков ткнул в него палкой, зверь пришел в бешенство. В результате одного зрителя выбросило за ограждения.

Он ударился головой и ненадолго потерял сознание. Еще одного пострадавшего увезли в больницу с более серьезными травмами.

На этом фоне в Испании начались протесты против традиционной забавы, которую активисты считают издевательством над животными.

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