Нехватка совести и личного состава: украинцы спасаются от ТЦК на броневиках

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Люди скандировали «Позор!» и призывали остановить конвейер смерти.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Evgen_kotenko; 5-tv.ru

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Украинцы спасаются от сотрудников ТЦК на броневиках

В украинском тылу снова массовые беспорядки. Толпы людей вышли на улицы Тернополя, протестуя против насильственной мобилизации. Люди скандировали «Позор!» и призывали остановить конвейер смерти.

Непосредственно к шествию привел последний дикий случай бусификации. Сотрудники ТЦК попытались вытащить очередную свою жертву прямо из подъезда. Но вмешались местные жители, которые отбили соседа и разбили машину военкома. Вызволяли последнего уже с полицией.

Кстати, силовикам пришлось охранять и последующее народное шествие. По периметру ехали броневики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские ТЦК начали преследовать даже таксистов: соответствующие кадры были сняты в Кировоградской области. Мужчина вез пассажирку, когда его автомобиль остановили военкомы. Водителя силой вытащили из машины.

Пассажирку, которая пыталась помешать этому беспределу, просто сбили с ног, бросили на землю и отобрали у нее телефон.

Украинцы регулярно жалуются на силовые методы мобилизации, соцсети наполнены сообщениями о фактах жесткого задержания мужчин сотрудниками ТЦК.

Киевский режим объясняет ужесточение мобилизационных мер нехваткой личного состава ВСУ.

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