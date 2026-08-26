Не менее 14 новорожденных погибли при пожаре в больнице Исламабада

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 256 0

Возгорание произошло в родильном отделении после взрыва компрессора кондиционера.

Сколько новорожденных погибло в Исламабаде — новости

Фото: Reuters

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Не менее 14 новорожденных погибли 26 августа при пожаре в гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на источники.

По данным издания, огонь возник в родильном отделении больницы. Предварительной причиной происшествия стал взрыв компрессора кондиционера, находившегося внутри помещения.

Других подробностей о последствиях пожара и возможных пострадавших в приведенном сообщении не содержится.

Спасатели продолжают борьбу с огнем.

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