Голодать не нужно: Уколова поделилась нестандартным способом улучшить фигуру

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 170 0

Актриса заметно изменилась — она выглядит все стройнее, хотя уже год удерживает одинаковый вес.

Уколова поделилась нестандартным способом улучшить фигуру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Уколова объяснила свою стройность увлечением бальными танцами и спортом

Актриса Анастасия Уколова объяснила, как ей удалось изменить и преобразить свое тело. По словам 32-летней звезды, секрет стройности кроется в увлечении бальными танцами, которое появилось у нее после участия в соответствующем проекте.

«В последние годы я в целом держусь в одном и том же весе, но сейчас больше времени уделяю спортзалу. Я снималась в проекте о бальных танцах… Наверное, моя фигура изменилась из-за занятий бальными танцами», — сказала Уколова журналистам Super.

Артистка также разоткровенничалась о личной жизни. Недавно она пережила второй развод — расставание с супругом Юрием Горовым оказалось для нее непростым испытанием. Однако бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения и продолжают совместно воспитывать сына Егора.

По словам актрисы, они с Юрием долго шли к этому решению, осознавая неизбежное крушение брака. Пара старалась избегать конфликтов и не ограничивать свободу друг друга. Уколова призналась, что их связывали глубокие чувства, поэтому оба старались оттянуть разрыв насколько это было возможно.

Ранее, писал 5-tv.ru, участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, чей вес некогда достигал 130 килограммов, похвасталась новыми формами. Она смогла похудеть на 30 килограммов и поспешила поделиться с поклонниками результатами трансформации. Артистка сравнила старые вещи с новым гардеробом — разница впечатляет.

В ее брюки из прошлой жизни, пожалуй, поместилась бы еще одна Ангарская! Звезда подчеркнула, что главный секрет успешных изменений — внутренний настрой. Она прислушивается к окружению, но всегда принимает решения сама, в том числе относительно контроля веса. Юмористка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США
23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео