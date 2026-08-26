Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США

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Молодой человек сумел прорваться на поле к кумирам прямо во время матча.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Самого молодого футбольного хулигана задержали в США. Болельщик сумел прорваться на поле во время игры. Нарушитель еле держался на ногах, поэтому с газона его даже не вывели, а буквально вынесли.

«Ребенок на поле, маленький нарушитель! Вы только посмотрите на его улыбку, это потрясающе! Никогда такого не видел на стадионе!» — так отреагировали на малыша взрослые болельщики.

Как мальчик оказался на поле, остается загадкой. Довольного ребенка в итоге передали маме. Случилось это во время матча регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги.

Встреча завершилась разгромной победой «Миннесоты Юнайтед» над «Сан-Хосе Эртквейкс».

Тренер выигравшей команды вступился за футбольного хулигана и попросил не выписывать ему пожизненный бан на посещение стадиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у большого футбола есть и более сознательные поклонники: недавно мяч, которым капитан сборной Аргентины Диего Марадона забил знаменитый гол рукой на чемпионате мира 1986 года, продали на аукционе за 3,3 миллиона долларов (более 274 миллионов рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

Мяч использовали в четвертьфинальном матче между Аргентиной и Англией, завершившемся со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Марадона тогда оформил дубль, а один из его голов вошел в историю футбола под названием «рука Бога».

Изначально планировалось, что лот сможет уйти примерно за десять миллионов долларов (более 832 миллионов рублей. — Прим. ред.). Однако итоговая цена оказалась значительно ниже этой оценки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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