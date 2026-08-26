Российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одесской области

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 75 0

Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.

ВС России поразили резервуары с топливом для ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ под Одессой

Вооруженные силы России вновь нанесли удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным министерства, ударные беспилотные летательные аппараты атаковали объекты в порту «Измаил» Одесской области.

В результате были поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, а также три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, которые, по информации Минобороны РФ, используются для разгрузки грузов военного назначения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Писаревку в Сумской области. В Запорожской области подразделения группировки «Восток» освободили Неженку. На этом направлении потери украинской стороны составили более 345 боевиков, две бронемашины и три автомобиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:50
Не поел — жди деменции: правда ли, что пропуск завтрака грозит серьезными проблемами со здоровьем
23:35
Ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США
23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео