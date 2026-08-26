Российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ под Одессой

Вооруженные силы России вновь нанесли удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным министерства, ударные беспилотные летательные аппараты атаковали объекты в порту «Измаил» Одесской области.

В результате были поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, а также три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, которые, по информации Минобороны РФ, используются для разгрузки грузов военного назначения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Писаревку в Сумской области. В Запорожской области подразделения группировки «Восток» освободили Неженку. На этом направлении потери украинской стороны составили более 345 боевиков, две бронемашины и три автомобиля.

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