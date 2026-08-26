«Хейт — это ромашки»: Ирина Тонева объяснила, как реагировать на негатив

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 91 0

По мнению артистки, после неприятного комментария старается прежде всего оценить собственные эмоции.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Певица Ирина Тонева рассказала, как реагировать на хейт

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева призналась, что негативные комментарии в ее адрес помогают ей лучше понимать собственную реакцию на происходящее. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Чудо».

Артистка считает, что грубые высказывания в интернете не стоит воспринимать как серьезное испытание. По ее мнению, куда более сложные обстоятельства человек встречает в повседневной жизни.

Тонева рассказала, что после неприятного комментария старается прежде всего оценить собственные эмоции. Если слова задели, она размышляет, как лучше на них отреагировать, а иногда мысленно желает собеседнику добра.

«На людях, которые пишут грубые и странные вещи, ты как раз себя проверяешь, насколько у тебя другие какие-то жесткие и серьезные обстоятельства в твоей жизни. Конечно, это не хейт. Конечно, хейт — это ромашки и цветочки в сравнении с тем, что происходит в жизни каждого человека», — сказала певица.

По словам исполнительницы, особенно показательным для нее становится момент, когда чужие слова перестают вызывать эмоциональный отклик. Такую реакцию Тонева воспринимает как признак произошедших в ней изменений.

«Чувствуешь, что тебя вообще не тронуло, и ты удивляешься. Вау! Значит, какая-то трансформация еще одна у меня произошла», — отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей «Тарзан» Глушко столкнулся с критикой своей внешности в социальных сетях.

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