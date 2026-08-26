По самые помидоры: тысячи человек в Испании закидали друг друга томатами

Тысячи человек в Испании закидали друг друга томатами

Улицы небольшого испанского города Буньоль сегодня обрели зловещий кроваво-красный цвет. В последнюю среду лета там проходит один из самых известных и неоднозначных фестивалей — La Tomatina. Тысячи человек собрались вместе, чтобы закидать друг друга по самые помидоры.

Шуточная битва длилась всего час. За это время ее участники использовали более 150 тонн спелых овощей. Перед броском помидоры рекомендуют раздавить, чтобы никого не травмировать.

Фестиваль, к слову, вырос из обычной драки, во время которой ее участники начали кидаться друг в друга томатами с ближайшего прилавка. Идея всем понравилась.

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