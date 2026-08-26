По самые помидоры: тысячи человек в Испании закидали друг друга томатами

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Известная на весь мир La Tomatina выросла из обычной драки.

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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Тысячи человек в Испании закидали друг друга томатами

Улицы небольшого испанского города Буньоль сегодня обрели зловещий кроваво-красный цвет. В последнюю среду лета там проходит один из самых известных и неоднозначных фестивалей — La Tomatina. Тысячи человек собрались вместе, чтобы закидать друг друга по самые помидоры.

Шуточная битва длилась всего час. За это время ее участники использовали более 150 тонн спелых овощей. Перед броском помидоры рекомендуют раздавить, чтобы никого не травмировать.

Фестиваль, к слову, вырос из обычной драки, во время которой ее участники начали кидаться друг в друга томатами с ближайшего прилавка. Идея всем понравилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатеринбург стал центром книжной культуры России, приняв фестиваль «Красная строка», где более 150 издательств представили свои новинки. Главным событием стали встречи с писателями, среди которых Анна Чапман, Олег Шишкин и Игорь Прокопенко. Посетители отмечали ценность живого общения с авторами и тактильного контакта с бумажными книгами, которые, по их словам, останутся актуальными даже в случае технических сбоев.

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