Удочка, снасти и прикормка: сколько стоит собрать комплект для рыбака-новичка

Первый комплект рыбака можно собрать за 5–13 тысяч рублей

Базовый комплект для первой рыбалки можно собрать за 5–13 тыс. рублей. Для начала достаточно простой удочки, основной оснастки и нескольких необходимых вещей для отдыха у воды. Об этом зданию Газета.ру рассказал руководитель направления FMCG Денис Ширяев.

Для ловли с берега эксперт посоветовал телескопическую поплавочную удочку длиной четыре-пять метров стоимостью 1–3 тысяч рублей. Базовая катушка обойдется еще в 1,5–2,5 тысячи рублей, а на леску, поплавок, грузила, крючки и другую оснастку потребуется от 700 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Покупать много приманок заранее Ширяев не рекомендует. Сначала лучше выяснить, какая рыба водится в выбранном месте. Универсальным вариантом могут стать черви и килограмм прикормки.

Для хранения снастей подойдет органайзер стоимостью от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Также могут пригодиться складной стул, термосумка, головной убор, солнцезащитный крем и средство от насекомых.

Ширяев рекомендовал взять водонепроницаемый чехол для телефона и документов, небольшой подсачек, экстрактор для извлечения крючка и пакет для мусора. Перед поездкой необходимо проверить, разрешена ли любительская рыбалка на выбранном водоеме.

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