Российским школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Но и из этого правила есть исключения.

Могут ли дети пользоваться телефонами в школе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России запретили школьникам пользоваться телефонами во время уроков. Об этом ТАСС рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России № 316. Он вносит изменения в приказ № 115 и закрепляет требования к использованию средств подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством», — уточнил министр.

Он добавил, что по новым требованиям ученикам запрещено использовать подобные гаджеты во время уроков. Исключениями являются случаи, когда существет угроза жизни или здоровью кому-либо, и в других экстренных ситуациях.

При этом на перемены данные законодательные требования не распространяются. Правила использования телефонов во время перерывов устанавливаются образовательной организацией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в новом учебном году в программе пятиклассников появится новый предмет — «Духовно‑нравственная культура России». Для него выделили 17 учебных часов в год. Кроме того, с 1 сентября введут оценки за поведение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США
23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео