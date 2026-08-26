Российским школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках

В России запретили школьникам пользоваться телефонами во время уроков. Об этом ТАСС рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России № 316. Он вносит изменения в приказ № 115 и закрепляет требования к использованию средств подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством», — уточнил министр.

Он добавил, что по новым требованиям ученикам запрещено использовать подобные гаджеты во время уроков. Исключениями являются случаи, когда существет угроза жизни или здоровью кому-либо, и в других экстренных ситуациях.

При этом на перемены данные законодательные требования не распространяются. Правила использования телефонов во время перерывов устанавливаются образовательной организацией.

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