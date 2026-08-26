Микробы с Земли могут выживать в тени на южном полюсе Луны

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 51 0

Некоторые микроорганизмы способны сохранять жизнеспособность в холодных и защищенных от солнечного света участках лунной поверхности.

Микробы с Земли могут выжить в затененных районах Луны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Земные микробы, попавшие на Луну вместе с людьми, потенциально способны выживать в затененных областях около ее южного полюса. К такому выводу пришли специалисты НАСА, исследование которых опубликовано в Science Advances.

Ученые смоделировали условия в трех районах южного полюса — Nobile Rim, Connecting Ridge и De Gerlache Rim. Для расчетов использовались данные о высоте поверхности и температуре, полученные аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, а также модели распространения радиации.

Анализ показал, что подходящие для сохранения микроорганизмов участки могут значительно различаться по размеру: от дна кратеров протяженностью в несколько миль до зон, сопоставимых со следом ботинка астронавта.

Особенно устойчивым оказался гриб Aspergillus niger. Благодаря высокой сопротивляемости ультрафиолетовому излучению он теоретически способен сохраняться даже там, куда попадает некоторое количество солнечного света.

Авторы отдельно подчеркивают, что выживание в данном случае не означает способность размножаться. Некоторые микробы могут оставаться в защищенных местах в неактивном состоянии, однако доказательств существования на Луне условий для их роста нет. В частности, там отсутствует жидкая вода, для сохранения которой обычно необходимы атмосфера и умеренная температура.

Исследователи считают, что земное биологическое загрязнение необходимо учитывать при будущих лунных миссиях, поскольку оно может осложнить изучение первоначального химического состава поверхности.

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