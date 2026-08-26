Кровь из носа без причины: когда обычное кровотечение требует проверки

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 68 0

Повторяющиеся эпизоды требуют внимания, особенно если одновременно появляются синяки или кровоточивость десен.

Почему идет кровь из носа: врач назвала основные причины

Фото: 5-tv.ru

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Оториноларинголог Кутателадзе назвала причины частых носовых кровотечений

Кровь из носа чаще всего появляется из-за повреждения мелких сосудов в передней части носовой перегородки, однако регулярные кровотечения могут быть связаны и с более серьезными нарушениями. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-оториноларинголог Екатерина Кутателадзе.

По словам специалиста, сосуды в этой области расположены близко к поверхности слизистой, поэтому иногда достаточно небольшого повреждения. Например, причиной может стать попытка удалить корочки ватными палочками или другими предметами. Риск также повышается при насморке: слизистая становится более уязвимой из-за воспаления и частого сморкания.

Отдельное внимание врач советует обратить на принимаемые лекарства. Антикоагулянты и антиагреганты влияют на свертываемость крови, поэтому на их фоне кровотечение может продолжаться дольше обычного.

Обратиться к специалисту необходимо, если носовые кровотечения повторяются и сопровождаются беспричинными синяками, кровоточивостью десен или другими необычными симптомами. В таком случае важно исключить нарушения свертывания крови.

Среди других возможных причин Кутателадзе назвала полипы, инородные тела и новообразования в полости носа или околоносовых пазухах. Для поиска источника кровотечения врач может провести эндоскопическое исследование, а при подозрении на патологию пазух — назначить компьютерную томографию.

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