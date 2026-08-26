Кровь из носа без причины: когда обычное кровотечение требует проверки

Повторяющиеся эпизоды требуют внимания, особенно если одновременно появляются синяки или кровоточивость десен.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Оториноларинголог Кутателадзе назвала причины частых носовых кровотечений
Кровь из носа чаще всего появляется из-за повреждения мелких сосудов в передней части носовой перегородки, однако регулярные кровотечения могут быть связаны и с более серьезными нарушениями. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-оториноларинголог Екатерина Кутателадзе.
По словам специалиста, сосуды в этой области расположены близко к поверхности слизистой, поэтому иногда достаточно небольшого повреждения. Например, причиной может стать попытка удалить корочки ватными палочками или другими предметами. Риск также повышается при насморке: слизистая становится более уязвимой из-за воспаления и частого сморкания.
Отдельное внимание врач советует обратить на принимаемые лекарства. Антикоагулянты и антиагреганты влияют на свертываемость крови, поэтому на их фоне кровотечение может продолжаться дольше обычного.
Обратиться к специалисту необходимо, если носовые кровотечения повторяются и сопровождаются беспричинными синяками, кровоточивостью десен или другими необычными симптомами. В таком случае важно исключить нарушения свертывания крови.
Среди других возможных причин Кутателадзе назвала полипы, инородные тела и новообразования в полости носа или околоносовых пазухах. Для поиска источника кровотечения врач может провести эндоскопическое исследование, а при подозрении на патологию пазух — назначить компьютерную томографию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?