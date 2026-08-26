Стоматолог Тотаева: чрезмерная гигиена полости рта может травмировать десны

Чрезмерное усердие во время чистки зубов может привести к проблемам со здоровьем полости рта. Об этом изданию Газета.ру рассказала стоматолог-терапевт Зарина Тотаева.

По словам специалиста, сильное давление на щетку не повышает качество очищения зубов. Напротив, такая привычка способна травмировать край десны, вызвать кровоточивость и повышенную чувствительность. В некоторых случаях может развиваться рецессия — постепенное отступление десны, при котором обнажается корень зуба.

Кроме того, агрессивная гигиена способствует истиранию в области шеек эмали и дентина— твердой ткани зубов. Риск возрастает при использовании жесткой щетки, абразивных паст и неправильной техники с горизонтальными движениями. При истончении защитных тканей зубы начинают острее реагировать на холодное, горячее, кислое и сладкое.

Также стоматолог предупреждает, что не стоит интенсивной чисткой компенсировать употребление большого количества сладких или кислых продуктов. Потому что после кислой пищи эмаль становится более уязвимой, а активное механическое воздействие сразу после еды может дополнительно ее повреждать.

«Не всегда оправдано и частое использование отбеливающих и высокоабразивных паст. Они эффективно удаляют поверхностный налет, однако при постоянном применении способны усиливать чувствительность и способствовать механическому износу тканей зуба. Пасту лучше выбирать с учетом состояния эмали и десен, а при необходимости — рекомендаций стоматолога», — отметила Тотаева.

Оптимальный вариант, по мнению эксперта, — чистка дважды в день щеткой мягкой или средней жесткости с фторсодержащей пастой. Движения должны быть аккуратными, без избыточного давления, охватывать наружные, внутренние и жевательные поверхности.

Также она посоветовала не забывать про межзубные промежутки. Щетка не способна полноценно справится с очисткой этих участков, поэтому они требуют отдельного внимания. Для этого применяют зубную нить, межзубные ершики, ирригаторы и другие средства, рекомендуемые стоматологами.

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