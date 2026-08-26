Опасность из космоса: астроном рассказал, чем грозят мощные вспышки на Солнце

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 57 0

Есть ли реальная опасность для людей?

Чем опасны мощные вспышки на Солнце: объяснение астронома

Фото: 5-tv.ru

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Солнечные вспышки могут нарушить работу спутников и связи

Мощные вспышки на Солнце могут вызвать сбои в работе спутников, навигации, радиосвязи и энергетических сетей. Об этом 26 августа рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, солнечная активность воздействует на Землю двумя способами. Электромагнитное излучение достигает планеты примерно за восемь минут, а потоку плазмы требуется от одного до трех суток.

Сильнее всего последствия могут ощущать спутники. Из-за нагрева верхних слоев атмосферы увеличивается ее плотность, поэтому аппараты на низких орбитах начинают испытывать дополнительное торможение.

Также возможны временные сбои GPS и ГЛОНАСС, нарушения высокочастотной радиосвязи и перегрузки в энергетических сетях. Последние связаны с возникновением наведенных токов, которые способны повредить трансформаторное оборудование.

Для человека на поверхности Земли прямой радиационной опасности, по словам Киселева, нет. От такого воздействия людей защищают атмосфера и магнитное поле планеты.

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