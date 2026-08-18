Инопланетное вторжение? На Луне могут создать биолабораторию для защиты Земли

McGill: на Луне могут создать биолабораторию для защиты Земли

В научной фантастике инопланетные существа часто становятся угрозой для человечества после прибытия на Землю. Однако исследователи рассматривают более реалистичный сценарий. Опасность могут представлять не разумные пришельцы, а неизвестные микроорганизмы, которые теоретически могут попасть на нашу планету вместе с образцами с других миров. Работа опубликована в журнале McGill.

Ученые предложили НАСА рассмотреть возможность строительства на Луне специального объекта с высоким уровнем биологической защиты. В такой лаборатории можно было бы изучать камни, грунт и другие материалы, доставленные с Марса или других космических объектов, до их возможного попадания на Землю.

Авторы работы считают, что меры безопасности должны развиваться одновременно с космическими программами, поскольку в ближайшие десятилетия количество миссий по сбору внеземных образцов может значительно увеличиться.

«Человечество вступает в новую эру освоения космоса, но наши стратегии защиты планеты не поспевают за рисками, связанными с возвращением внеземных образцов на Землю», — заявил соавтор исследования Фредерик И. Моксли.

По задумке исследователей, лунный объект мог бы стать промежуточным карантинным пунктом между космосом и Землей. Анализ образцов там проводили бы преимущественно роботизированные системы, что снизило бы риск контакта людей с потенциально неизвестными организмами.

Ученые отмечают, что Луна для такой цели имеет несколько преимуществ. Она находится примерно в 385 тысячах километрах от Земли и не обладает собственной биосферой.

Если бы в доставленных образцах обнаружили неизвестную форму жизни, ее было бы проще изолировать за пределами нашей планеты.

«Предлагаемый объект, по сути, будет служить барьером между Землей и любыми потенциально опасными живыми организмами, которые могут сопровождать будущие космические миссии», — отметил Моксли.

При этом исследователи подчеркивают: предложение не основано на доказательствах существования инопланетных микробов. Их опасения связаны с уже известными случаями распространения инвазивных видов на Земле, когда попадание организмов в новую среду приводило к серьезным экологическим последствиям.

«Десятилетия исследований инвазивных видов показали, что организм, попавший не в то место и не в то время, может бесконтрольно распространяться, оказывая потенциально разрушительное и необратимое долгосрочное воздействие на экосистемы», — сказал профессор биологии Университета Макгилла Энтони Риччарди.

Авторы статьи рассматривают и экстремальные сценарии — например, случайное падение космического аппарата с зараженным материалом или возвращение астронавтов, которые могли не знать о наличии неизвестного микроорганизма.

Однако пока речь идет только о научном предложении. НАСА не объявляло о планах строительства подобной лаборатории на Луне. В настоящее время агентство работает над созданием лунной инфраструктуры в рамках программы возвращения человека на поверхность спутника Земли.

Исследователи считают, что при дальнейшем освоении космоса вопросы биологической безопасности будут становиться все более важными. По их мнению, Луна в будущем может стать первой линией защиты человечества от возможных внеземных биологических угроз.

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