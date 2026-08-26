Бактерии и клетки кожи: почему полотенце нельзя использовать неделями

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 370 0

Если использовать его еще и для лица, стирать изделие следует чаще.

Как часто нужно менять полотенце для тела: ответ биолога

Фото: 5-tv.ru

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Биолог Сафонов рассказал, что полотенце для тела нужно менять раз в неделю

Полотенце для тела рекомендуется менять примерно раз в неделю, поскольку со временем на нем скапливаются отмершие клетки кожи и размножаются бактерии. Об этом 26 августа рассказал биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru.

Такой срок подходит в случае, если для лица используется отдельное полотенце. После вытирания ткань остается влажной, что создает условия для увеличения количества бактерий.

Сафонов посоветовал после использования полностью расправлять полотенце для просушки. Это помогает замедлить размножение микроорганизмов.

Если одним полотенцем вытирают и тело, и лицо, менять его необходимо чаще. По словам специалиста, иначе повышается риск появления акне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глубокое очищение кожи головы может быть полезно людям, живущим в районах с загрязненным воздухом или жесткой водопроводной водой. Средства для детокса кожи головы не выводят токсины в медицинском смысле. Однако они могут помочь удалить накопившиеся остатки косметики, которые способны мешать нормальной работе волосяных фолликулов.

Особенно это актуально при использовании большого количества стайлинговых средств, а также в регионах с жесткой водой. Минералы из нее могут вступать в реакцию с косметикой и образовывать налет на волосах и коже головы.

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