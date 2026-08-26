Руку ребенка зажевало в эскалаторе торгового центра в Петербурге

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 141 0

Малолетнего посетителя госпитализировали с рваной раной мизинца.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В одном из торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга ребенок получил травму после того, как его правая кисть попала в механизм эскалатора. Кадры происшествия публикует 5-tv.ru. На записи запечатлен момент, когда мальчик спустился, а потом внезапно решил вернуться на эскалатор, однако не удержался на ногах и упал.

После падения ребенок попытался самостоятельно подняться. В этот момент его правая рука уже оказалась зажата механизмом. Судя по опубликованным кадрам, все произошло за несколько секунд: мальчик потерял равновесие, а затем не смог вовремя убрать кисть из опасной зоны.

В результате происшествия малыш получил рваную рану мизинца. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следственный комитет Российской Федерации по Санкт-Петербургу организовал доследственную проверку. Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства случившегося в торгово-развлекательном центре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что холодильник с мороженым ударил током семилетнюю девочку в Подольске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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