Мэр Москвы рассказал, какой будет школа будущего в Басманном районе

Еще одна школа будущего на 1100 мест появится в Басманном районе. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«Продолжаем создавать в столице инновационные пространства для получения качественного школьного образования. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Здание возведем в Рубцовом переулке в рамках Адресной инвестиционной программы», — написал мэр Москвы.

Школа будет отличаться уникальной архитектурой, интегрированной в окружающую застройку, и гибким многофункциональным пространством, которое адаптируется под разные форматы обучения и внеурочной деятельности.

В здании разместят кабинет информационных технологий, лабораторно‑исследовательский комплекс, медиатеку, два спортивных зала, а также отдельные залы для лечебной физкультуры и хореографии.

Рядом со школой появятся оборудованные спортивные площадки и зоны для игр. Территорию ждет комплексное благоустройство и озеленение.

«Планируем завершить строительство школы в 2028 году», — добавил Сергей Собянин.

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