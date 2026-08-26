Экс-директор Газманова обжаловал отказ суда взыскать с певца 44 миллиона рублей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 72 0

Дмитрий Царенко настаивает на возврате денег, которые, по версии стороны защиты, поступали на личный счет артиста в период с 2019 по 2023 год.

Дело экс-директора Олега Газманова: последние новости

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Бывший директор народного артиста России Олега Газманова Дмитрий Царенко обжаловал отказ суда взыскать с артиста 44 миллиона рублей в качестве неосновательного обогащения. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее адвокат Царенко Алексей Новожилов сообщил 5-tv.ru, что его доверитель требует взыскать с певца деньги, которые, по версии стороны защиты, поступали на личный счет Газманова в период с 2019 по 2023 год. Сам артист в суде заявлял, что не получал средств за концертную деятельность.

Разбирательство по этому требованию продолжается на фоне уголовного дела в отношении бывшего директора. Он обвиняется в мошенничестве. Гособвинение запросило для Царенко девять лет лишения свободы, а приговор ему должны огласить 28 августа.

Суд Москвы 30 апреля оставил без движения иск Царенко к Газманову о взыскании денежных средств. До этого певец заявлял, что подозревает бывшего директора в хищении денег с концертов. По итогам одного из разбирательств Царенко получил четыре года колонии за 13 эпизодов мошенничества на сумму более десяти миллионов рублей.

Позднее в отношении бывшего директора возбудили еще одно уголовное дело, которое сейчас рассматривается судом. В рамках процесса Газманов лично давал показания, а также был допрошен его сын Родион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россы в ближайшее время направят в суд. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Экс-продюсеру вменяют мошенничество, а также нарушение авторских и смежных прав. По данным следствия, Росса без ведома артиста продавал третьим лицам его фотографии и музыкальные произведения, включая права на композиции, использовавшиеся в кинофильмах.

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