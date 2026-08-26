Украина смогла накопить запасы газа лишь за счет остановки промышленности

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 66 0

Эксперты уверены: заслуги правительства Незалежной в этом сильно преувеличены.

Чем грозит Украине остановка заводов — мнение эксперта

Фото: www.globallookpress.com/Str

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Украина накопила запасы газа за счет остановки промышленности

Украина к концу августа накопила в подземных хранилищах самый большой объем газа за последние три года. Об этом сообщил бывший директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, пишет EADaily.

По данным GIE, 23 августа запасы достигли почти 14,5 миллиардов кубометров. Однако, по мнению эксперта, заслуги правительства в этом преувеличены: импорт газа с весны практически остановился, добыча не растет, а основная причина накопления — обвал промышленного потребления.

Летом суточное потребление сократилось вдвое — с 30–35 миллионов до 15–17 миллионов кубометров. Это означает, что металлургия и тяжелое машиностроение практически остановились. Для прохождения зимы такой профицит — плюс, но для экономики это катастрофа.

При этом частные добывающие компании активно лоббируют открытие экспорта, так как продавать газ внутри страны по регулируемым ценам им невыгодно — в Европе он стоит в два-три раза дороже. Импорт в этом году сократился в 17 раз по сравнению с прошлым, а внутреннее потребление упало вдвое. Эксперты предупреждают: несмотря на рекордные запасы, ключевой риск — атаки на газотранспортную инфраструктуру, которые могут свести на нет любые накопления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине потребуется не менее года на восстановление электростанций и другой критической инфраструктуры, и это при условии отсутствия новых атак. В украинских супермаркетах фиксируется нехватка продуктов первой необходимости. Это связывают с ударами по складским помещениям, которые власти Украины легитимизировали, назвав их законными военными целями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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