Долина отдала мошенникам рекордную с 2023 года сумму в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 117 0

Не одна она из-за действий преступников потеряла сотни миллионов рублей.

Сколько потеряла Длина из-за мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Народная артистка России Лариса Долина отдала мошенникам рекордную с 2023 года сумму в Москве. Об этом сообщило ТАСС.

Исполнительница стала жертвой злоумышленников в 2024 году. Они убедили певицу в том, что являются сотрудниками правоохранительных органов и пытаются защитить ее от посягательств на личные сбережения. В итоге Долина перевела на счета мошенников 175,1 миллиона рублей и продала квартиру, выручка от которой тоже оказалась в руках злоумышленников. Общая сумма ущерба составила 317,6 миллиона рублей. Это стало рекордом среди жертв мошенников в Москве с 2023 года.

Второе место в этом печальном рейтинге занимает пара пенсионеров. Преступники также убедили их, что хотят помочь сохранить сбережения. И почти месяц 76-летний мужчина покупал на свои деньги золотые слитки, которые передавал злоумышленникам через курьера. Пара потеряла 298 миллионов рублей.

Замыкает тройку студентка. Девушку преступники заверили в том, что ее аккаунт на государственном портале взломан, и что якобы от ее имени идет финансирование противоправной деятельности. Мошенники смогли убедить студентку показать ценные вещи, которые хранились в доме и передать их для «декларирования». Для этого студентка собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному преступниками адресу. После чего передала ценные вещи незнакомцу. В этом случае сумма ущерба превысила 150 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что преддверии нового учебного года мошенники вновь активизировались. Они запускают фишинговые сайты, имитирующие крупные магазины детской одежды, канцелярии и электроники.

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