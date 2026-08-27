У военного, погибшего в результате взрыва авто в Петербурге, осталась дочь

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 86 0

Трагедия произошла утром 27 августа.

Взрыв автомобиля в Санкт-Петербурге: последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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У военнослужащего, погибшего при подрыве автомобиля в Санкт-Петербурге, осталась дочь. Сейчас девочка находится в детском лагере. Об этом 5-tv.ru рассказала коллега супруги погибшего Анна.

По словам женщины, ЧП произошло рядом с пунктом выдачи заказов, где работает жена военнослужащего. Она находилась в отпуске и должна была вернуться к работе только в конце августа.

Анна также отметила, что между супругами были теплые отношения.

Взрыв автомобиля произошел утром 27 августа. Водитель погиб, его супруга, которая находилась на пассажирском месте, получила травмы — за ее жизнь борются врачи.

Изначально причиной произошедшего называли возможный взрыв газобаллонного оборудования, однако следствие также проверяет версию о применении самодельного взрывного устройства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, специалисты проводят осмотр места происшествия и назначают необходимые экспертизы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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