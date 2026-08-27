«Сильный грохот, посыпалось стекло»: кто мог стоять за подрывом машины в Петербурге

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Находившийся в салоне военнослужащий погиб, за жизнь его жены борются врачи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Новые детали происшествия в Петербурге, где сегодня утром прогремел взрыв. На окраине города на воздух взлетела машина. Как сообщили в Следственном комитете, в салоне находился военнослужащий с женой. Мужчина погиб, за жизнь его супруги сейчас борются врачи. Что известно к этой минуте — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ближе сейчас к автомобилю не подойти — на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Территория на много метров оцеплена. Машину подняли на домкратах, осматривают дно. Взрыв был мощный — стекла выбило, оторвало капот и бампер. Части буквально разбросало на десятки метров.

Все произошло около десяти часов утра возле продуктового магазина. Мужчина и его супруга вышли с покупками и сели в машину. Тут же — вспышка.

«Был сильный грохот. Я просто даже не поняла. Посыпалось стекло, все это зеркало на меня начало. Начала смотреть назад и понимаю, что машина взорвалась», — рассказывает очевидица произошедшего.

Как сообщает Следственный комитет, погибший был военнослужащим одной из воинских частей. Его жена с сильнейшими травмами была госпитализирована. Одним из первых на помощь бросился охранник соседней стоянки — он помогал останавливать кровь.

«Баротравма. Лицо все отекшее. Ноги посечены. Еще я подошел, пытался один (человек. — Прим. ред.) накладывать жгут, я ему сказал, куда переместить, чтобы не бежало», — рассказал охранник.

Взрывотехники внимательно осматривают каждый сантиметр — даже крыши. Для этого пригнали автовышку.

«Я работала и взрыв был неожиданным. Подумал это БПЛА или еще что-то. Следователь зашел и сказал, что в машине была Анна. У них, насколько я знаю, двое детей. Но прям точно слышала про одного. Она должна быть сейчас в детском лагере», — рассказала коллега супруги погибшего.

По информации «Известий» мужчина, якобы, докладывал начальству о том, что за ним могут охотиться и постоянно проверял машину перед выездом. Вполне возможно, что в ходе расследования всплывет украинский след. Наши спецслужбы уже не раз предотвращали подобные атаки, организованные СБУ.

После сегодняшнего взрыва в Петербурге Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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