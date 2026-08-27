Девочка, нарисовавшая Смешариков на детской площадке, приехала в студию анимации в Петербург

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Ксюша хочет стать художником-мультипликатором.

Фото, видео: 5-tv.ru

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История с нарисованными на детской площадке Смешариками сегодня получила продолжение.

Девочка, которая после скандала с этим изображением внезапно стала известна на всю страну, приехала в Петербург. Ксюшу пригласили в студию анимации, где и придумали этих героев. Для нее провели экскурсию и показали, как создаются мультфильмы. А еще школьница попробовала озвучить несколько фраз Нюши.

Сама Ксюша мечтает стать художником-мультипликатором. В студии отметили, что открыты к сотрудничеству с молодыми специалистами. Поэтому при желании девочки они могут пригласить ее на практику.

Ранее местные власти сочли Смешариков на детской площадке порчей муниципального имущества и обратились в полицию. Правда, после критики, в том числе со стороны губернатора, заявление забрали.

Народный художник России Никас Сафронов выступил в защиту юной художницы. Он заявил, что рисование на детской площадке не является вандализмом, но отметил, что уличное искусство должно контролироваться властями через конкурсы и согласования.

Сафронов подчеркнул, что ребенка не стоит наказывать, а властям следует организовать специальные программы и мастер-классы с профессиональными художниками для школьников, предоставив площадки для творчества.

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