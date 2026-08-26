«Второстепенно»: почему для Александры Бортич штамп в паспорте — не главное

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 2 598 0

Актриса откровенно рассказала о своем отношении к официальному браку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Александра Бортич считает штамп в паспорте не самым главным в отношениях

Штамп в паспорте — это не самое главное. Актриса Александра Бортич на премьере романтической комедии «Все в твоих руках» в эксклюзивном интервью 5-tv.ru порассуждала о браке.

На вопрос о том, что для нее значит замужество, она ответила прямо.

«Это тоже какой-то очень субъективный вопрос, мне кажется, что важны чуть-чуть другие вещи — что между партнерами происходит, друг между другом, а свадьба — это уже все второстепенно», — заявила она.

По ее мнению, гораздо важнее то, какие отношения складываются между людьми, а не формальности и штампы в паспорте.

Актриса была замужем за музыкантом Вячеславом Воронцовым, с которым развелась в 2018 году. Позже состояла в отношениях с предпринимателем Евгением Савельевым, в этом союзе родился сын Саша. Пара рассталась в 2023 году.

Весной 2025 года Бортич намекнула на роман с актером Давидом Сократяном, поздравив его с днем рождения и сопроводив сообщение сердечком. Летом того же года она официально подтвердила их отношения, опубликовав романтическую фотосессию. В марте 2026 года, поздравляя возлюбленного с днем рождения, она раскрыла, что их знакомство состоялось по работе — для записи видеовизитки, и тогда они еще не знали, что эта встреча станет началом их романа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая сестра певицы Сати Казановой, 36-летняя Марьяна, вышла замуж за стоматолога Руслана Джантудуева, который на десять лет старше ее. Торжественная церемония прошла 23 августа, о чем новоиспеченная супруга сообщила в своем блоге. Пара уже начала принимать поздравления от подписчиков, которые желают влюбленным счастья и красивой судьбы.

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