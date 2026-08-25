Младшая сестра Сати Казановой вышла замуж за стоматолога

Младшая сестра известной певицы Сати Казановой вышла замуж. Об этом 36-летняя Марьяна сообщила в своем блоге.

Избранником бизнесвумен стал стоматолог Руслан Джантудуев, который старше ее на десять лет. Торжество состоялось 23 августа.

«23.08.2026 мы стали мужем и женой», — новоиспеченная супруга поделилась счастьем на своей странице.

Instagram*/maryanakazanova

Пара уже начала принимать поздравления от подписчиков и близких. В комментариях пользователи желают влюбленным «бесконечного счастья» и «красивой судьбы».

В отличие от своей звездной сестры, Марьяна не строит карьеру на сцене, а занимается организацией банкетов и мероприятий, а также активно ведет блог, где делится размышлениями о жизни. Ранее она признавалась, что научилась быть сама себе опорой и искать счастье внутри себя, а не ждать его извне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Сати Казанова впервые раскрыла имя своей дочери, родившейся в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Артистка долгое время держала эту информацию в секрете, но на своей странице в социальных сетях поделилась с поклонниками.

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