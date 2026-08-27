Стала известна причина смерти Тима Карри

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 131 0

Звезды фильма «Один дома 2» не стало 25 августа.

От чего умер актер Тим Карри — подробности

Фото: www.globallookpress.com/KPA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

TMZ: актер Тим Карри умер в результате инсульта

Британский актер Тим Карри ушел из жизни в результате инсульта. Об этом сообщает новостной портал TMZ со ссылкой на источники.

Артист долгие годы боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году Карри перенес тяжелый инсульт, который частично парализовал его и приковал к инвалидному креслу. Кроме того, болезнь привела к нарушению речи.

В прошлом году в своих мемуарах актер рассказал, что после случившегося ему провели сложную операцию на головном мозге. По его словам, для спасения жизни врачам пришлось удалить часть черепа.

Тима Карри не стало в возрасте 80 лет, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Он прославился благодаря съемкам в фильмах «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», «Оно», «Очень страшное кино 2». Актер также известен по роли доктора Франка-Н-Фуртера в проекте «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Несмотря на длительное восстановление после операции, Карри вернулся к работе. Он участвовал в озвучке и появлялся в некоторых эпизодических ролях. Его последними работами стали первая и вторая части хоррора «Стрим».

Ранее 5-tv.ru писал о жизненном и творческом пути Тима Карри — о его ярких работах и испытаниях, с которыми он сталкивался на протяжении всей своей карьеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ
18:04
Дети, которых не было: женщина в Ульяновске инсценировала беременность и роды ради денег

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео