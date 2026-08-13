Кризис среднего возраста: почему супруги 35-40 лет массово разводятся

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 44 0

У мужчин и женщин разные причины разрывать длительные отношения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Психолог Карандина: в 35-40 лет супруги разводятся из-за кризисов и отъезда детей

У супругов в возрасте 35-40 лет происходит пик разводов. О причинах этого явления 5-tv.ru рассказала психолог Юлия Карандина.

«Критический возраст брака, когда пары массово подают на развод — чаще всего это возраст средний. Мужчина в 40 обычно переживает кризис мужской, и его тянет на более молодых девочек, а женщина как раз где-то к 35 формируется как женщина», — объяснила эксперт.

Также Карандина прокомментировала тот факт, что расторжения брака в основном приходятся на последний отрезок лета и начало осени. В это время дети уезжают поступать в вузы, часто — в другие города.

В возрасте 35-40 лет у многих супругов брак держится только на заботе о детях. Ради этого они и терпят накопившиеся в отношениях проблемы. Когда ребенок уезжает, смысла жить вместе не остается.

Впрочем, есть и другая категория, в которой наблюдается пик разводов. Это супруги возрастом от 18 до 22 лет.

«Еще незрелые. Психика не сформировалась, нет опыта. Часто бывают примеры в их семьях, где они насмотрелись на невротические отношения между папой и мамой», — объяснила эксперт.

Именно копящиеся неврозы в отношениях психолог считает ключевой причиной массовых разводов. Есть целое поколение людей, которые сами жили в невротических семьях, видели пример своих родителей. Чаще всего они неосознанно повторяют ту же модель и при попытке построить свою семью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в современном мире все больше молодых людей и вовсе выбирают сожительство без брака. Замминистра юстиции РФ Вадим Баланин высказал тревогу по поводу влияния этой тенденции на демографию и национальную безопасность России.

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