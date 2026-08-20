Собянин: Москва продолжает поддерживать важные для горожан инициативы НКО

В столице России стартовал восьмой конкурс грантов «Москва — добрый город» для социально ориентированных некоммерческих организаций. О деталях проекта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы продолжаем поддерживать важные инициативы НКО, которые дополняют индивидуальными решениями и уникальными услугами масштабную систему государственной помощи», — написал глава города в своем канале в МАКС.

Как отметил Собянин, за время проведения конкурса финансирование уже получили 738 проектов на сумму 2,8 миллиарда рублей.

Заявки принимаются по нескольким направлениям. Среди них — поддержка взрослых и детей с ограниченными возможностями, малоимущих, а также участников СВО и членов их семей.

В 2026 году на конкурсе также реализовали технологическое новшество — подключение ИИ-помощника для экспертов, который займется анализом и структурированием данных, добавил Собянин.

Ранее 5-tv.ru волонтеры московских школ изготавливали тактические браслеты для участников СВО.

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