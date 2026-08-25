«Животное является имуществом»: как взыскать деньги с хозяина собаки после нападения

Юрист Гартман: хозяин несет ответственность на нападение собаки на другую собаку

Если чужая собака травмировала вашего питомца во время прогулки, расходы на ветеринарную помощь можно взыскать с ее владельца. Для этого необходимо правильно зафиксировать обстоятельства случившегося и собрать подтверждающие документы, рассказал юрист Владимир Гартман в беседе с Life.ru.

Специалист пояснил, что по российскому законодательству животные относятся к имуществу, поэтому причинение вреда питомцу может стать основанием для возмещения ущерба.

«По статье 137 ГК РФ — животное является имуществом. Это дает вам право требования ущерба. Если чужая собака покусала вашу — это причинение вреда имуществу, и работает статья 1064 ГК РФ. То есть вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Получается — владельцем напавшей собаки», — объяснил Гартман.

Юрист отметил, что ответственность хозяина наступает независимо от того, намеренно ли произошло нападение.

После происшествия важно сразу зафиксировать детали случившегося: сделать фотографии собаки, владельца, места нападения и полученных травм. Также необходимо получить контактные данные хозяина животного и найти свидетелей, которые смогут подтвердить обстоятельства конфликта.

Следующим шагом должно стать обращение в ветеринарную клинику. Заключение врача с описанием повреждений, назначенным лечением и чеками позволит подтвердить размер ущерба.

Если договориться мирно не удалось, владелец пострадавшего животного может направить претензию с расчетом расходов, а затем обратиться в суд. При этом нарушение правил содержания или выгула собаки также может стать основанием для обращения в компетентные органы.

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