Четыре туриста из России пропали в Непале во время наводнения

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 87 0

Связь с гражданами нашей страны на данный момент утрачена.

Есть ли россияне в Непале — последние новости о наводнении

Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

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Четыре российских туриста числятся пропавшими без вести из-за наводнения в Непале. Об этом сообщило посольство России в стране.

«В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о группе российских туристов, которым удалось благополучно выбраться из зоны наводнения.

«Также известно о группе из восьми соотечественников, которая находилась в Дхунче, административном центре района Расува, но уже благополучно перебралась в другой населенный пункт», — уточняет посольство.

Поисково-спасательные работы продолжаются, но затруднены из-за погодных условий и перебоев со связью.

Мощное наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа. По предварительным данным, стихия могла унести около тысячи человек. Управление страны по туризму сообщило, что более 380 путешественников считаются пропавшими без вести, в том числе 291 иностранный гражданин.

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