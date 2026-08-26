Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 54 0

Из них восемь были ранены в ходе дневных ударов по центру Донецка.

Атака беспилотников ВСУ на ДНР 26 августа: последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В результате атак ВСУ по территории Донецкой Народной Республики 26 августа 11 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере МАКС.

По его словам, в Киевском районе Донецка при ударе англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по району торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» пострадали восемь человек.

Среди них две девочки 2016 и 2010 годов рождения, женщина 1973 года рождения и мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 годов рождения. Средней степени тяжести ранения получили ребенок и женщина 1973 года рождения.

Еще один мужчина 1965 года рождения получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете в Петровском районе Донецка. В Калининском районе Горловки аналогичным образом пострадал мужчина 1942 года рождения.

В Селидово Красноармейского муниципального округа при атаке ударного беспилотника ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атак также были повреждены восемь жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и легковые автомобили в Донецке, Докучаевске, Енакиево, а также Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР, в результате чего погибли девять человек. По словам главы региона Леонида Пасечника, удар пришелся по автобусу «Лисичанск — Стаханов», следовавшему по автодороге Золотое — Первомайск. В салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек погибли на месте, еще одна пострадавшая, 20-летняя девушка, скончалась в реанимации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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