Дракон справа и феникс слева: что скрывала гробница 4300 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 4 316 0

Глиняные изображения лежали по обе стороны от похороненного человека.

Зачем дракона и феникса положили рядом с мертвецом

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Duan

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В Северном Китае нашли древнейшую пару фигур дракона и феникса

Археологи обнаружили в гробнице во Внутренней Монголии глиняные фигуры дракона и феникса, которые считаются самой ранней четко узнаваемой парой таких образов, найденной на севере Китая. Захоронение датируется примерно 2300 годом до нашей эры. Об этом сообщает Ancient Origins.

Гробницу нашли на территории древнего поселения Чжайцзыта в городском округе Ордос. Умерший лежал на спине головой на северо-восток. Справа от тела археологи обнаружили фигуру дракона, а слева — феникса, изображенного будто взлетающим.

Рядом с шеей находился нефритовый диск с бирюзовой вставкой. Анализ показал, что основу питания похороненного составляло просо, однако животной пищи он употреблял больше, чем большинство людей того времени. Ученые считают, что это вместе с нефритовым предметом и расположением фигур может указывать на высокий статус человека.

Исследователи полагают, что дракон и феникс были размещены рядом с телом намеренно и имели ритуальное значение. Находка показывает, что эти два образа использовались вместе в погребальных традициях Северного Китая уже около 4,3 тыс. лет назад.

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