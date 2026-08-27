Реноме будет уничтожено: посольство РФ напомнило Берну о рисках изъятия активов

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 120 0

Подобные идеи уже обсуждаются в местных СМИ.

Изъятие замороженных активов России — последствия для Берна

Фото: www.globallookpress.com

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Посольство РФ: изъятие замороженных активов нанесет ущерб репутации Швейцарии

Изъятие замороженных российских активов нанесет непоправимый ущерб репутации Швейцарии на международной арене, и в руководстве страны это осознают. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Берне.

«Швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов окончательно уничтожит реноме Швейцарии как „безопасной гавани“ для иностранных инвесторов», — заявили в дипмиссии.

В посольстве обратили внимание, что идея конфискации хоть и обсуждается в местных СМИ, однако на уровне властей она не находит положительного отклика. Дипломаты подчеркнули, что представители руководства страны, в том числе министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, не раз выступали против подобных мер.

Кроме того, в агентстве заявили, что объем замороженных частных российских активов в Швейцарии за год вырос более чем на один миллиард франков и достиг 8,5 миллиарда франков. При этом активы Центробанка РФ, находящиеся под заморозкой, оцениваются в 6,8 миллиарда франков. Юридические основания для изъятия этих средств у Берна отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru писал о возможном возвращении международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию. При этом на фоне конкуренции с отечественными платформами им придется завоевать доверие клиентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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