Мошенники стали использовать школьные сайты для кражи денег

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 61 0

В российском сегменте интернета зафиксировано около 400 подобных порталов.

Как мошенники оформляют кредиты через школьные сайты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный фронт: мошенники создают сайты с ГДЗ для сбора данных детей и родителей

Аферисты стали массово регистрировать ресурсы с готовыми ответами на школьные домашние задания для сбора личной информации детей и их родителей. Об этом ТАСС рассказал представитель «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

«Мошенники активно создают фальшивые сайты с готовыми домашними заданиями. И это не единичные случаи, а целая система, нацеленная на сбор данных о школьниках и их семьях», — сказал специалист.

По словам эксперта, в  выявили около 400 подобных сайтов-ловушек для учеников 5-11 классов с одинаковым контентом. Он подчеркнул, что при посещении таких порталов система автоматически фиксирует все данные и контакты ребенка, чем потом пользуются мошенники.

Кучава заявил, что после сбора информации злоумышленники звонят родителям, выдавая себя за директора или классного руководителя. Под предлогом технических работ они выманивают код из СМС, открывающий доступ к «Госуслугам» или банковским приложениям, после чего оформляют кредиты на имя жертвы.

Специалист призвал родителей объяснить детям, что нельзя указывать персональные данные на непроверенных платформах. Он также добавил, что работники школ, банков и госорганов никогда не запрашивают коды из СМС по телефону.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники перед началом нового учебного года создают фейковые сайты детских магазинов и распространяют рекламу «ликвидаций» товаров в соцсетях. При оплате пользователи теряют не только деньги, но данные карт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ
18:04
Дети, которых не было: женщина в Ульяновске инсценировала беременность и роды ради денег

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео