Мошенники стали использовать школьные сайты для кражи денег

Народный фронт: мошенники создают сайты с ГДЗ для сбора данных детей и родителей

Аферисты стали массово регистрировать ресурсы с готовыми ответами на школьные домашние задания для сбора личной информации детей и их родителей. Об этом ТАСС рассказал представитель «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

«Мошенники активно создают фальшивые сайты с готовыми домашними заданиями. И это не единичные случаи, а целая система, нацеленная на сбор данных о школьниках и их семьях», — сказал специалист.

По словам эксперта, в выявили около 400 подобных сайтов-ловушек для учеников 5-11 классов с одинаковым контентом. Он подчеркнул, что при посещении таких порталов система автоматически фиксирует все данные и контакты ребенка, чем потом пользуются мошенники.

Кучава заявил, что после сбора информации злоумышленники звонят родителям, выдавая себя за директора или классного руководителя. Под предлогом технических работ они выманивают код из СМС, открывающий доступ к «Госуслугам» или банковским приложениям, после чего оформляют кредиты на имя жертвы.

Специалист призвал родителей объяснить детям, что нельзя указывать персональные данные на непроверенных платформах. Он также добавил, что работники школ, банков и госорганов никогда не запрашивают коды из СМС по телефону.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники перед началом нового учебного года создают фейковые сайты детских магазинов и распространяют рекламу «ликвидаций» товаров в соцсетях. При оплате пользователи теряют не только деньги, но данные карт.

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