Первые в РФ аптеки для граждан Китая заработали в Амурской области

Первые в России аптеки, адаптированные для туристов из КНР, начали свою работу в Амурской области. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

В ведомстве заявили, что три региональных фармацевтических учреждения получили сертификат China Friendly. Первыми обладателями таких документов стали два предприятия «Твояаптека» и «Социальная аптека».

В Роскачестве отметили, что в каждом из заведений вывески, ценники и контактная информация продублированы на китайском языке, а на кассах установлена система для быстрого перевода.

Кроме того, в организации подчеркнули, что наличие такого сертификата у аптек помогает исключать ситуации, когда туристы из КНР сталкиваются с сервисом, не учитывающим их культурные особенности, или недостатком необходимой инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о российско-китайских проектах, представленных на форуме «Ростки», который прошел в Казани с 16 по 19 августа. Среди них — совместные разработки в здравоохранении, агропромышленном комплексе, грузоперевозках и других отраслях.

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