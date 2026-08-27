Вода идет на города: в Японии эвакуируют 100 тысяч человек из-за смертоносных ливней

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 107 0

Стихия заставляет жителей Японии бежать из своих домов.

На Японию обрушились мощные ливни — эвакуация

Фото: www.globallookpress.com/Jia Haocheng/XinHua

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Тема:
Погода

Более 100 тысяч японцев получили рекомендации покинуть свои дома из-за непогоды

На японские префектуры обрушились мощнейшие ливни — стихия заставляет людей бежать из своих домов. Более 100 тысяч жителей получили рекомендацию срочно покинуть опасные районы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Ситуация критическая: в отношении 80 тысяч человек действует максимальный, пятый уровень угрозы. Это значит — медлить нельзя, счет идет на минуты.

Удар стихии пришелся на префектуры Исикава, Тояма и Ниигата. За последние сутки в некоторых районах выпало более 300 миллиметров осадков — месячная норма обрушилась за день. Влаги так много, что земля не выдерживает — синоптики предупреждают о неминуемых подтоплениях и сходах оползней.

Японские спасатели переведены в режим повышенной готовности. Угроза сохраняется, и власти требуют от жителей не игнорировать предупреждения — цена промедления может оказаться слишком высокой.

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