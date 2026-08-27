Татьяна Ким вновь признана самой богатой женщиной России

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 74 0

Предприниматель сохранила за собой первую строчку, несмотря на существенные потери.

Кто является самой богатой женщиной в России

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Руководитель объединенной компании RWB и основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким в пятый раз стала лидером рейтинга 20 богатейших женщин России. Полный список опубликовал журнал Forbes.

Состояние предпринимателя оценили в пять миллиардов долларов, при этом за год оно сократилось более чем на два миллиарда. Издание пишет, что в 2025 году ее капитал превышал семь миллиардов, а в феврале 2026-го, при составлении мирового рейтинга, он достигал 8,1 миллиарда.

На второй позиции рейтинга расположилась президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием 1,3 миллиарда долларов. Тройку самых успешных бизнесвумен замыкает вдова предпринимателя Владимира Когана Людмила, в активе которой 1,25 миллиарда долларов.

В топ-5 списка также вошли дочь экс-совладельца нефтяной компании «Лукойл» Владимира Федуна с одним миллиардом долларов и совладелица сетей «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина — 950 миллионов долларов.

Авторы рейтинга добавили, что общий капитал всех членов рейтинга за год уменьшился почти на семь миллиардов, а количество женщин-миллиардеров стало вдвое меньше.

Ранее Ким рассказала о новых мерах поддержки для продавцов, лишившихся своих товаров в результате атак беспилотников. 

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