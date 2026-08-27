«Кадры не сходятся»: Зеленского уличили в злоупотреблении ИИ

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Доверие населения к главе киевского режима не вернут ни искусственный, ни тем более естественный интеллект.

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Зеленского уличили в злоупотреблении ИИ и хромакеем

Главу киевского режима заподозрили в использовании искусственного интеллекта и хромакея. Поводом стало видео, которое Зеленский выложил в своем официальном канале. Там он обращается к зрителям, якобы стоя на фоне стелы при въезде в Запорожье.

При этом многие обратили внимание на деталь в конце, где буквально из ниоткуда появляется грузовик, и изображение дергается. Пользователи интернета уже предположили, что ролик сгенерировала нейросеть, да и остальные могли быть сняты, как в кино - на фоне зеленого экрана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский выразил свое почтение тому, кто действительно разбирается в новейших технологиях. Он наградил американского предпринимателя и руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы.

Тем временем отец Илона Маска Эррол заявил, что не считает Зеленского президентом Украины. Как отметил мужчина, срок президентства нынешнего главы киевского режима кончился 20 мая 2024 года, а новые президентские выборы на Украине были отменены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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