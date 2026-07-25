Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак ВСУ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 93 0

Основательница маркетплейса также рассказала о мерах поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате ударов беспилотников.

Какие меры примет Wildberries после ударов ВСУ по Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Для предпринимателей, чьи товары и деятельность пострадали в результате атак ВСУ на логистические центры Wildberries, предусмотрены новые меры поддержки. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

По словам Ким, в дополнение к уже существующим мерам понесшим убытки продавцам будут предоставлены кредитные каникулы. Предприниматели автоматически получат трехмесячную отсрочку по займам. Ситуации, связанные с представителями сегмента крупного бизнеса, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Кроме того, специалисты уже перестраивают логистику, чтобы уменьшить задержки.

«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке», — подчеркнула Ким.

С 18 по 24 июля беспилотники ВСУ атаковали ряд объектов Wildberries, в том числе в Ставропольском крае и Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в результате ударов пострадали три человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Татьяна Ким рассказала о выплатах представителям малого бизнеса, чьи товары пострадали при нападении на склад в Электростали. Ким назвала безопасность людей приоритетом компании, добавив, что атаки ВСУ показали слаженность работы оперативных служб.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о последствиях беспилотных ударов ВСУ по Ленинградской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
24 июл
Пострадали люди, возбуждено уголовное дело: что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург
23 июл
В результате удара беспилотника ВСУ в Воронеже погиб трехлетний мальчик
23 июл
Один человек погиб, четверо ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым
23 июл
«Пострадавшие и серьезные последствия»: дроны ВСУ атаковали Воронежскую область
23 июл
Боевики ВСУ ударили по объекту ТЭК в Ульяновской области
22 июл
«Приоритет — доставка покупателям»: Татьяна Ким — о восстановлении работы складов Wildberries
22 июл
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в складском комплексе в Краснодаре
22 июл
В результате удара ВСУ по многоэтажке в Ялте пострадали 13 человек
22 июл
Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА в Армавире
22 июл
За ночь силы ПВО России сбили 242 украинских беспилотника
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:23
«От работы у меня панические атаки»: петербуржец пытался добиться лишения свободы вместо работ
7:00
Память иконы Божией Матери «Троеручица»: что можно и нельзя делать 25 июля, как молиться
6:49
Умер режиссер фильмов «Маска» и «Стиратель» Чак Рассел
6:36
Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали Белгород
5:57
Распускал руки: P. Diddy перевели в одиночную камеру за драку в тюрьме
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
«Не попутала ли ты?» — Катя Гордон обвинила Иду Галич в лицемерии
Технофашизм, пророчества об антихристе и шпионаж: мрачная ИИ-империя Palantir
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео