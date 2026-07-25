Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак ВСУ
Основательница маркетплейса также рассказала о мерах поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате ударов беспилотников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Для предпринимателей, чьи товары и деятельность пострадали в результате атак ВСУ на логистические центры Wildberries, предусмотрены новые меры поддержки. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале.
По словам Ким, в дополнение к уже существующим мерам понесшим убытки продавцам будут предоставлены кредитные каникулы. Предприниматели автоматически получат трехмесячную отсрочку по займам. Ситуации, связанные с представителями сегмента крупного бизнеса, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Кроме того, специалисты уже перестраивают логистику, чтобы уменьшить задержки.
«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке», — подчеркнула Ким.
С 18 по 24 июля беспилотники ВСУ атаковали ряд объектов Wildberries, в том числе в Ставропольском крае и Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в результате ударов пострадали три человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее Татьяна Ким рассказала о выплатах представителям малого бизнеса, чьи товары пострадали при нападении на склад в Электростали. Ким назвала безопасность людей приоритетом компании, добавив, что атаки ВСУ показали слаженность работы оперативных служб.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о последствиях беспилотных ударов ВСУ по Ленинградской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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