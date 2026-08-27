«Склизкая и потная»: Сырников из «Кадетства» оскорбил полную женщину

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 99 0

Актер Кирилл Емельянов позволил себе грубо унизить попутчицу в самолете.

Как Сырников из Кадетства оскорбил женщину

Фото: www.globallookpress.com/Steph/Lionel/Pascal

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Кирилл Емельянов из «Кадетства» оскорбил полную женщину

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство», оскорбил женщину, которая летела вместе с ним в самолете. Артист грубо прокомментировал пышную фигуру попутчицы, назвав ее «склизкой и дурно пахнущей субстанцией». Видео с его высказыванием распространилось в соцсетях и обсуждалось в эфире передачи на федеральном канале.

«Этот человек занимает 2,5 места. Она не просто тебя выталкивает, а пытается сожрать своим телом. Девушка, которая летела со мной, для меня — просто субстанция», — заявил Емельянов.

Актер заявил, что его соседка была «склизкой, вонючей и потной». Он возмутился, что ему пришлось «терпеть» ее присутствие на протяжении всего пути.

«Человек жрет как не в себя, смердит, а ты должен терпеть. Это самое страшное, что может быть», — оправдался актер.

Более того, «гнида из Кадетства» посоветовал авиаперевозчикам оборудовать «специальные отсеки» для людей с избыточным весом и брать с них двойную плату.

Высказывания Емельянова вызвали бурную реакцию как в студии шоу, так и в соцсетях. За оскорбленную им девушку вступились блогеры и простые зрители. Ранее 5-tv.ru писал о том, как звезда «Кадетства» Артем Терехов один воспитывает сына.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ
18:04
Дети, которых не было: женщина в Ульяновске инсценировала беременность и роды ради денег

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео