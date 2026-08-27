Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил боевую работу «Южной» группировки войск

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 54 0

Генерал-полковник Сергей Медведев выступил с докладом по текущей обстановке.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Начальник Генерального штаба армии России, генерал Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач «Южной» группировкой войск. Об этом сообщили на канале Минобороны РФ в МАКС.

«Генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями „Южной“ группировки войск», — говорится в сообщении ведомства.

Генерал-полковник Сергей Медведев выступил с докладом по текущей обстановке. Также отчитались командующие объединениями и командиры соединений.

В итоге заседания Герасимов отметил успехи группировки в освобождении территории ДНР и обозначил дальнейшие задачи. Также генерал армии вручил отличившимся бойцам государственные награды, подчеркнув их мужество и героизм.

Как отметили в Минобороны, пока «Южная» группировка войск продавливает фронт Вооруженных сил Украины, киевская пропаганда пытается убедить западных кураторов в успешных действиях боевиков. В рамках очередной медиакампании они распространяют сведения о якобы «наступлении» ВСУ в Запорожской области, что не соответствует действительности.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одесской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ
18:04
Дети, которых не было: женщина в Ульяновске инсценировала беременность и роды ради денег

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео