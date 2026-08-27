Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил боевую работу «Южной» группировки войск

Начальник Генерального штаба армии России, генерал Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач «Южной» группировкой войск. Об этом сообщили на канале Минобороны РФ в МАКС.

«Генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями „Южной“ группировки войск», — говорится в сообщении ведомства.

Генерал-полковник Сергей Медведев выступил с докладом по текущей обстановке. Также отчитались командующие объединениями и командиры соединений.

В итоге заседания Герасимов отметил успехи группировки в освобождении территории ДНР и обозначил дальнейшие задачи. Также генерал армии вручил отличившимся бойцам государственные награды, подчеркнув их мужество и героизм.

Как отметили в Минобороны, пока «Южная» группировка войск продавливает фронт Вооруженных сил Украины, киевская пропаганда пытается убедить западных кураторов в успешных действиях боевиков. В рамках очередной медиакампании они распространяют сведения о якобы «наступлении» ВСУ в Запорожской области, что не соответствует действительности.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одесской области.

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