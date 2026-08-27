Грубая герцогиня: персонал отказывался работать с Меган Маркл в США

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 67 0

Скандальный характер жены принца Гарри стал поводом для локальных шуток среди горничных в Монтесито.

Почему не хотят работать с Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Персонал отказывался работать с Меган Маркл в США из-за ее грубости

Высокомерное поведение жены британского принца Гарри Меган Маркл привело к проблемам с наймом сотрудников. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источник.

По их данным, пока герцоги Сассекские жили в особняке в калифорнийском городе Монтесито, у них были сложности с персоналом. Такая ситуация сложилась из-за отношения Маркл к сотрудникам.

«У нее были трудности с наймом горничных, потому что многие домработницы в Монтесито не хотели работать на них. Меган сама брала интервью у людей и могла показаться очень высокомерной и грубой», — уточнил инсайдер.

Он также добавил, что некоторые после общения с титулованной особой были очень обижены. Что только способствовало распространению слухов о непростом характере герцогини. В итоге идти работать в дом членов королевской семьи никто не хотел.

Эта ситуация в какой-то момент даже превратилось в локальную шутку среди местных горничных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию. Известно, что титулованные особы поселятся в районе Котсуолд графства Глостершир.

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