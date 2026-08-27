«Очень благодарна»: к кому фигуристка Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 85 0

Спортсменка и тренер прекратили сотрудничество в июле 2026 года.

К кому Аделия Петросян перешла от Тутберидзе — новый тренер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Аделия Петросян подтвердила переход к Инне Гончаренко

Российская фигуристка Аделия Петросян официально объявила о начале сотрудничества с заслуженным тренером Инной Гончаренко. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Петросян подтвердила, что обратилась к новому наставнику с просьбой помочь подготовиться к контрольным прокатам в максимально сжатые сроки.

«Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки. Моя короткая программа поставлена Анжеликой Алексеевной Крыловой, произвольная — еще в процессе. Буду счастлива, если получится выступить в этом сезоне», — написала фигуристка.

Сама Гончаренко также подтвердила, что несколько тренировок уже проведены, программы в работе, но прогнозы на сезон пока делать рано.

Напомним, в июле Петросян объявила об уходе из штаба Этери Тутберидзе, поблагодарив легендарного тренера и всю команду за годы работы. Трехкратная чемпионка России и победительница финалов Гран-при РФ выступала под руководством Тутберидзе на Олимпиаде-2026, где заняла шестое место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские фигуристы, завоевавшие золотые медали на первом этапе юниорского Гран-при ISU в Сиане, вернулись в Москву. В аэропорту Шереметьево их встречали болельщики и представители федерации. Полина Шешелева, выступавшая в паре с Егором Карнауховым и взявшая золото в парном катании, рассказала, что с самого начала верила в своего партнера. По ее словам, именно эта уверенность помогла им добиться высокого результата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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