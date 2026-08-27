Аферисты ради выкупа заблокировали iPhone мужа звезды сериала «Земский доктор»
Мошенники превратили телефон в «кирпич», требуя 20 тысяч рублей в обмен на разблокировку.
Фото: Instagram*/silinitl
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Аферисты ради выкупа заблокировали телефон музыканта Никиты Макарова, мужа звезды сериала «Земский доктор» — актрисы Луизы-Габриэлы Бровиной. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru.
Мошенники втерлись в доверие к Макарову, выступающему под псевдонимом Sintilinti, под видом сотрудничества с крупным брендом. В рамках «интеграции» предполагалось, что он сам будет публиковать видео для соцсетей с аккаунта компании.
На переговорах мнимый агент бренда предложила Макарову авторизоваться в рабочих аккаунтах через сервис Apple ID. Музыкант поверил и сделал это, после чего его iPhone моментально заблокировали.
Артист лишился доступа к своим данным, фотографиям и контактам. Единственное, что высветилось на потухшем экране «кирпича» — номер преступников, чтобы Никита смог перевести им деньги в размере 20 тысяч рублей в обмен на разблокировку.
«Эта ситуация получилась очень неприятной, и я решила поделиться ей, чтобы предостеречь всех людей. Стоит быть внимательнее ко всему», — поделилась Бровина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли требовать у банка похищенные мошенниками деньги.
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