«Как только — анонсируем»: директор Щербакова ответил на слухи о паузе в карьере
Артист продолжает выступать и готовит новый материал для будущего тура.
Фото, видео: Instagram*/shcherbakov_alexei
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Директор Щербакова опроверг паузу в карьере комика до конца года
Директор комика Алексея Щербакова Дмитрий Матюнин опроверг сообщения о том, что артист приостановил карьеру. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что сейчас комик активно работает над новым материалом.
«Это неправда», — заявил директор артиста.
По словам Матюнина, Щербаков сейчас готовит новый концерт и выступает в небольших клубах, где проверяет будущие номера перед зрителями.
«Как только концерт будет написан, мы запланируем новый тур, анонсируем. А сейчас он очень активен», — рассказал директор артиста.
По его словам, для комиков такая работа — это обычная практика: после завершения большого тура они начинают готовить следующую программу, сначала проверяя шутки на небольших площадках.
Ранее в СМИ появилась информация, что Щербаков решил временно приостановить карьеру как минимум до конца года. Причиной называли необходимость дополнительно проверять материалы после нескольких срывов концертов.
До этого 5-tv.ru писал о том, что комик Юлия Ахмедова составила завещание и заранее продумала судьбу своего имущества. В документе она позаботилась о родителях, сестре и даже домашнем коте, которому уже определила нового хозяина.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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