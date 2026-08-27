«Как только — анонсируем»: директор Щербакова ответил на слухи о паузе в карьере

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 136 0

Артист продолжает выступать и готовит новый материал для будущего тура.

Фото, видео: Instagram*/shcherbakov_alexei

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Директор Щербакова опроверг паузу в карьере комика до конца года

Директор комика Алексея Щербакова Дмитрий Матюнин опроверг сообщения о том, что артист приостановил карьеру. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что сейчас комик активно работает над новым материалом.

«Это неправда», — заявил директор артиста.

По словам Матюнина, Щербаков сейчас готовит новый концерт и выступает в небольших клубах, где проверяет будущие номера перед зрителями.

«Как только концерт будет написан, мы запланируем новый тур, анонсируем. А сейчас он очень активен», — рассказал директор артиста.

По его словам, для комиков такая работа — это обычная практика: после завершения большого тура они начинают готовить следующую программу, сначала проверяя шутки на небольших площадках.

Ранее в СМИ появилась информация, что Щербаков решил временно приостановить карьеру как минимум до конца года. Причиной называли необходимость дополнительно проверять материалы после нескольких срывов концертов.

До этого 5-tv.ru писал о том, что комик Юлия Ахмедова составила завещание и заранее продумала судьбу своего имущества. В документе она позаботилась о родителях, сестре и даже домашнем коте, которому уже определила нового хозяина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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