В Курской области в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек

Удар пришелся по зданию, в котором расположены магазин и пекарня.
Фото: МАХ/Александр Хинштейн/Hinshtein
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Беловском районе Курской области шесть человек получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на здание с магазином и пекарней. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАКС.
По его словам, удар пришелся по зданию в слободе Белой, где в момент атаки находились люди. Среди пострадавших — пять женщин и мужчина.
Четыре женщины получили травмы головы. Еще у одной диагностировали слепое осколочное ранение правого бедра и сквозное осколочное ранение левого бедра. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Позже раненых планируют перевезти в Курск для дальнейшего лечения.
В результате атаки также пострадало само здание. У него повреждены фасад, крыша и остекление. Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области после падения обломков украинских беспилотников загорелся лес. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, возгорание произошло в Шолоховском лесничестве. К 07:00 пожар на площади 3,3 гектара удалось локализовать. Всего силы ПВО перехватили более 70 беспилотников над Каменском-Шахтинским и восемью районами области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 авг
- В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб мужчина
- 17 авг
- Погиб, спасая брата-инвалида: житель Курской области стал жертвой атаки БПЛА
- 8 авг
- Не подходите: в Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под пакеты из-под сока
- 5 авг
- Один погиб, шестеро ранены: ВСУ атаковали Курскую область
- 31 июл
- Майнинг запретили в Московском регионе и части Курской области до 2032 года
- 20 июл
- Военкоров «Известий» наградили за работу в Курской области
- 19 июл
- Два человека ранены в Льгове в результате атаки ВСУ
- 19 июл
- Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Курску и Льгову
- 16 июл
- Дрон ВСУ атаковал женщину на мопеде в Курской области
- 11 июл
- В Курской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ
Читайте также
64%
Нашли ошибку?