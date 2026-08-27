«Высасывает из меня душу»: дочь Славы о материнстве

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 134 0

Александра Морозова призналась, что очень устает.

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Дочь Славы рассказала о трудностях воспитания трехлетнего сына

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась, что воспитание трехлетнего сына Арсения отнимает у нее много сил. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Жертва обстоятельств».

«Он высасывает из меня душу, просто. Ну, у него просто такой возраст, у него возраст, когда он высасывает из меня душу», — рассказала Александра.

По словам Морозовой, сын растет очень сообразительным ребенком. Она отмечает его развитое чувство юмора и умение находить подход к окружающим, однако признается, что иногда сталкивается с проявлениями детской хитрости и упрямства.

Особенно непросто, по ее словам, прошел первый после отпуска день в детском саду. Возвращение к привычному режиму сопровождалось сильной эмоциональной реакцией мальчика.

«То есть <…> после отпуска мы первый раз пошли в сад, это была такая истерика. Кошмар!» — сказала Морозова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Ида Галич призналась в желании родить еще детей. На премьере сериала «Чудо» телеведущая рассказала, что мечтает о третьем ребенке. Сейчас у Галич двое детей: сын Леон, родившийся в 2020 году в браке с Аланом Басиевым, и дочь Лия, которая появилась на свет в июле 2025 года от бизнесмена Олега Ледвича.

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