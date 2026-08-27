Радио Судного дня передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания

Радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», снова вышла в эфир и передала 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Первый сигнал после паузы зафиксировали в 06:56 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «подголосок», а последняя из 16 передач со словом «скипократ» прозвучала в 14:40 по московскому времени.

УВБ-76 работает на коротких волнах с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция передает характерный непрерывный жужжащий звук, из-за которого получила еще одно прозвище — «Жужжалка».

Официально предназначение станции не раскрывается. Время от времени привычный сигнал прерывается отдельными словами, цифрами и кодовыми фразами.

Необычные передачи УВБ-76 регулярно привлекают внимание радиолюбителей и исследователей. Одна из наиболее распространенных версий связывает работу станции с передачей зашифрованных сообщений для военных структур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 20 августа радио «Судного дня» передало несколько кодовых сообщений. Среди них прозвучали слова «облученье» и «флеропир».

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