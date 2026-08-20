Радио «Судного дня» передало третье сообщение за сутки

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радио Судного дня» или «Жужжалка», передала третье кодовое сообщение за 20 августа. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, новое сообщение зафиксировали в 17:20 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «облученье».

Перед этим, в 15:37 по московскому времени, станция передала другое кодовое слово — «флеропир».

Военная радиостанция работает с 1970-х. Обычно в эфире звучит монотонный сигнал, однако иногда он прерывается голосовыми сообщениями. В такие моменты передаются наборы букв, цифр, а также отдельные слова.

За передачами станции следят радиолюбители, исследователи и криптографы, которые фиксируют новые сообщения и анализируют их содержание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 11:13 по московскому времени в эфир поступило сообщение сразу с двумя словами — «ближайший» и «перешиб».

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